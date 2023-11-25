Το μήνυμα της κυβέρνησης για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

«Το "καμία μόνη" πρέπει να φτάσει παντού. Σε κάθε γυναίκα που απειλείται, σε κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Το Panic Button επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, προσφέροντας άμεση ασφάλεια και προστασία σε όσες γυναίκες νιώθουν ότι κινδυνεύουν», αναφέρει σε μήνυμά της η Ελληνική Κυβέρνηση, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που γιορτάζεται σήμερα.

Με βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαρισμό "΅Χ" και στο οποίο πρωταγωνιστεί η Μαρία Κορινθίου, η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην εφαρμογή Panic Button και στη γραμμή υποστήριξης 15900.

Το «καμία μόνη» πρέπει να φτάσει παντού. Σε κάθε γυναίκα που απειλείται, σε κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Το Panic Button επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, προσφέροντας άμεση ασφάλεια και προστασία σε όσες γυναίκες νιώθουν ότι κινδυνεύουν. pic.twitter.com/1KcciLds9A — Ελληνική Κυβέρνηση (@govgr) November 25, 2023

«Η κακοποίηση μιας γυναίκας δεν είναι όπως στις ταινίες και στο θέατρο. Δεν είναι ορατή από τους θεατές. Η αληθινή καταπίεση γίνεται αθέατα, πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς να βλέπουν οι άλλοι. Κάθε επόμενη φορά ελπίζεις ότι θα είναι διαφορετικά, μόνο που πάλι σε περιμένουν χτυπήματα, βία, εξευτελισμός, φόβος που σε παραλύει» είναι το μήνυμα που μεταφέρει η Μαρία Κορινθίου .

