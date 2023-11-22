Η συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η ανάλυση του τρόπου δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και εμπλέκεται σε κλοπές οχημάτων, οδήγησε στην εξιχνίαση επιπλέον περιπτώσεων παράνομων ενεργειών.

Από την έρευνα, διαπιστώθηκε οι τέσσερις συλληφθέντες (δύο εξ αυτών ήδη κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας), κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2023, πέραν των 39 κλοπών οχημάτων, προέβησαν σε επιπλέον 27 κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ, ενώ η συνολική λεία του κυκλώματος υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα διέθετε τα κλεμμένα οχήματα είτε αυτούσια είτε ως ανταλλακτικά, αφού προηγουμένως τα μέλη του προέβαιναν στην αποσυναρμολόγησή τους.

Επίσης, προέκυψε ότι ο 63χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης παρέδωσε ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων σε 36χρονο ημεδαπό, ιδιοκτήτη μάντρας ανταλλακτικών στην περιοχή της Πιερίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Η σχηματισθείσα συμπληρωματική δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.