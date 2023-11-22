Θεσσαλονίκη: Λήστεψαν ινστιτούτο ομορφιάς επειδή είχαν παράπονα για το ποσό της χρέωσης

Για ληστεία σε ινστιτούτο ομορφιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν ένας 36χρονος και μία 56χρονη, ο πρώτος ως φυσικός δράστης και η δεύτερη ως ηθική αυτουργός. Ως κίνητρο φέρεται να εξετάζεται μία διαφωνία για το κόστος χρέωσης υπηρεσίας προς την 56χρονη κατηγορούμενη.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, όταν μία υπάλληλος του ινστιτούτου κατήγγειλε ότι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, εμφανίστηκε ο 36χρονος στην επιχείρηση και κρατώντας απόκομμα απόδειξης με στοιχεία της 56χρονης, αξίωσε να του καταβληθεί το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.
Όταν η υπάλληλος αρνήθηκε, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο άνδρας την απώθησε και αφαίρεσε από το χώρο του ταμείου ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε 2.000 ευρώ.
Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη η 56χρονη (ημεδαπή), ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 36χρονου (αλβανικής καταγωγής), ο οποίος παρέδωσε το μεταλλικό κουτί με το χρηματικό ποσό που περιείχε.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
