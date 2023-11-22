Εντυπωσιακή αυτοκινητοπορεία διοργάνωσαν σήμερα το πρωΐ οι ιδιοκτήτες ταξί στην Πάτρα , στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης , κατά του φορολογικού νομοσχεδίου.

Οι ταξιτζήδες που δεν πραγματοποιούν σήμερα καμιά διαδρομή, καθώς έχουν ...σηκώσει χειρόφρενο (μόνο μεταφορά ασθενών), συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο και σχημάτισαν αυτοκινητοπομπή με περισσότερα από 200 οχήματα.

Κορνάροντας και με φώτα αναμμένα διέσχισαν το κέντρο της Πάτρας για να φθάσουν μέχρι την εθνική οδό, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοικήσης.

