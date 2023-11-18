Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 17 κατηγορούμενοι για απάτη με αλιευτικά σκάφη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι 17 κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων, υπόθεση που αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν, και πέρασαν σήμερα το κατώφλι του γραφείου της 1ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν, είναι ένας τελωνειακός κι ένας λιμενικός, όπως επίσης ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και αλιείς.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της δωροδοκίας - δωροληψίας υπαλλήλου (και συνέργεια στην πράξη αυτή), την οποία αρνήθηκαν στις απολογίες.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια ομόφωνα αποφάσισαν να αφήσουν άπαντες ελεύθερους, κατά περίπτωση, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Στον τελωνειακό και τον λιμενικό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση- στον πρώτο 10.000 και στον δεύτερο 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται άλλα 57 άτομα, η προκληθείσα ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 175.00 ευρώ.

*Πηγή φωτογραφίας: grtimes.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

