Προβλήματα στα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη.

Ωστόσο κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων για την Κρήτη.

Από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες.

Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα για το Μαρμάρι.

Κλειστές είναι οι γραμμές

Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα,

Ληξούρι Αργοστόλι,

Λευκάδα-Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας,

Κυλλήνη-Ζάκυνθος

και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιούνται εξάλλου τα δρομολόγια των πλοίων από Βόλο

για Σποράδες

και από Καβάλα

για Πρίνο Θάσου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.