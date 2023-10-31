Οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ είναι αδιάβλητη και αντικειμενική διαδικασία, επισήμανε στον ΣΚΑΪ και στους Αταίριαστους ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς γιατί δεν διορίζονται όσοι έχουν περάσει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε ότι στον τελευταίο γραπτό διαγωνισμό του Μαρτίου έχουν βγει οι δυο από τις τρεις βασικές προκηρύξεις για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τους τεχνολογικής εκπαίδευσης 1.400 θέσεις περίπου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα βγει και η προκήρυξη για τις 4.000+ θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

«Δεν πρεπει να αγωνιούν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Οι επιτυχόντες δεν σημαίνει ότι είναι και διοριστέοι, αντιστοιχούν στον αριθμό των θέσεων, διευκρίνισε πάντως.



Ο διαγωνισμός του 2008



Για επιτυχόντες σε διαγωνισμούς προ μνημονίων, του 2008 που είναι αδιόριστοι, τόνισε ότι πρόκειται για ιστορία που δεν πρόκειται να επαναληφθεί στο μέλλον. Ας απομυθοποιήσουμε τον αριθμό που δεν έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά μέχρι τώρα, είπε ο κ. Παπαϊωάννου.



«Όταν λέμε κάποιος πέτυχε, λέμε πήρε πάνω από τη βάση, 11 στα 20, όχι απαραίτητα ότι πήρε 18 στα 20. Δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη επιτυχών και διοριστέος» ξεκαθάρισε.



«Προφανώς δεν πιστεύω ότι μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον αυτό (για το 2008)» σημείωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.



Πηγή: skai.gr

