Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 36χρονου που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Σε κάθειρξη 12 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε ένας 36χρονος Γερμανός, ο οποίος είχε συλληφθεί πέρσι τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, επειδή παρίστανε τον αστυνομικό που δήθεν αναζητούσε παιδόφιλους, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικα και πλαστογραφία, ενώ μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 36χρονος, τουλάχιστον από το 2019, βρισκόταν στην Ελλάδα και κυκλοφορούσε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Παρίστανε άλλοτε τον Γερμανό αστυνομικό που υπηρετεί σε ειδικό κλιμάκιο της Ελλάδας με υποτιθέμενο αντικείμενο τον εντοπισμό παιδόφιλων και άλλοτε τον Έλληνα αστυνομικό.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος (με ελληνικές ρίζες) αρνήθηκε ότι παρίστανε τον αστυνομικό και ερωτηθείς για το συγκεκριμένο υλικό ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι είναι παράνομο στην χώρα μας. «Δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας που να λέει ότι κυκλοφορούσα ως αστυνομικός» είπε και εξήγησε ότι βρέθηκε στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

