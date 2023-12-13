Αυξήσεις στις αποδοχές των νέων διοικήσεων νοσοκομείων και ΥΠΕ

Γενναίες αυξήσεις των αποδοχών και αποζημιώσεων των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων της χώρας που θα αναδειχθούν με βάση το νέο σύστημα διοικήσεων του Δημοσίου προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υλοποιεί σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού.

Μέχρι σήμερα, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις διοικητών και αναπληρωτών των νοσοκομείων ανέρχονται από 2.647,84 έως 3.524,69 ευρώ. Το ακριβές ποσό της αμοιβής συναρτάται από τον αριθμό των οργανικών κλινών της εκάστοτε ιατρικής μονάδας. Αντίστοιχα, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών ανέρχονται σε 4.254,5 ευρώ και των υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών σε 3.524,69 ευρώ.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις των νέων διοικητών - υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και των νέων διοικητών - αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων που θα οριστούν με βάση τα όσα προβλέπει το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

Διοικητές Νοσοκομείων:

5.121 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών.

4.608,9 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική 400 ή λιγότερων οργανικών κλινών.

Αναπληρωτές διοικητές Νοσοκομείων:

4.096,8 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών.

3.584,7 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική μικρότερη 400 ή λιγότερων οργανικών κλινών.

Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών: 5.121 ευρώ μικτά.

Υποδιοικητές Υγειονομικών Περιφερειών: 4.608,9 ευρώ μικτά.

Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος για την επιλογή και αξιολόγηση των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου προβλέπει και τη θέσπιση κινήτρων υπό τη μορφή οικονομικής ανταμοιβής για την επίτευξη των στόχων του κάθε φορέα, το λεγόμενο «μπόνους παραγωγικότητας», δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη των διοικήσεων να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αποδοχές πέραν των οριζόντιων αυξήσεων που περιγράφονται παραπάνω. Επισημαίνεται ότι το μπόνους παραγωγικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 20% του ετήσιου βασικού μισθού.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να εκδοθούν δύο ενιαίες προκηρύξεις που θα αφορούν στην κάλυψη θέσεων διοίκησης των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιλογές διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου που ψηφίσαμε και ξεκινήσαμε να υλοποιούμε έχουν αυξηθεί σημαντικά οι απαιτήσεις των προσόντων των υποψηφίων. Ήταν όμως σημαντικό ταυτόχρονα να αυξηθούν και οι απολαβές. Σήμερα υλοποιούμε την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για υψηλότερες απολαβές σε καίριες θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο, με τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές μας Περιφέρειες στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Για ένα Δημόσιο πιο αξιοκρατικό, πιο παραγωγικό, ένα Δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη».

Ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Αποτελεί προτεραιότητά μας η επιλογή, με αξιοκρατικά κριτήρια, ανθρώπων ικανών, δυναμικών και αποφασιστικών για τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι θα συμβάλλουν και θα αγωνιστούν, μαζί μας, για την υλοποίηση του οράματός μας, να βάλουμε το ΕΣΥ σε μια νέα εποχή. Οι νέες διοικήσεις τόσο των ΥΠΕ όσο και των νοσοκομείων θα χαρακτηρίζονται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα (επιστημονική συγκρότηση, διοικητική εμπειρία) ώστε να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους. Από την πλευρά μας, ως Υπουργείο Υγείας, οφείλουμε να προσφέρουμε και τα απαραίτητα εκείνα οικονομικά κίνητρα που θα κάνουν ανταγωνιστικές τις συγκεκριμένες θέσεις».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς δήλωσε: «Η στελέχωση των διοικήσεων των νοσοκομείων της χώρας με ικανά και καταρτισμένα στελέχη είναι κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της ορθολογικής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Νέα, ικανά στελέχη που θα αξιολογούνται και θα αποδίδουν αποτελέσματα για τους πολίτες».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Ανεξαρτησία, ικανότητα, έλεγχος, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα. Αυτές είναι οι πέντε αρχές που διέπουν το νέο, σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των νοσοκομείων ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να προσελκύσουμε τους πιο ικανούς ανθρώπους που ξέρουν, θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στο εθνικό σύστημα υγείας. Η εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αύξηση των μισθών των διοικήσεων γίνεται πράξη και υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό, το ΕΣΥ της νέας εποχής».

Πηγή: skai.gr

