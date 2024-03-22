Εξαρθρώθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν και διέθεταν παράνομα αναβολικά, φαρμακευτικά σκευάσματα και ακατέργαστη κάνναβη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά -5- άτομα και σε βάρος σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, επιβλαβή φάρμακα, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπλα, ναρκωτικά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Πώς δρούσαν

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, σε συνεργασία με τη Europol, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2018, δρώντας μεθοδευμένα, προμηθεύονταν από το εξωτερικό και διακινούσαν περαιτέρω σκευάσματα που περιείχαν παράνομες και απαγορευμένες αναβολικές ουσίες, για τη βελτίωση της αγωνιστικής ικανότητας και απόδοσης αθλητών και της φυσικής κατάστασης αθλούμενων.

Παράλληλα, διέθεταν προς πώληση και άλλα σκευάσματα για την αντιμετώπιση παρενεργειών (αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας κ.ά), ενώ απέκρυπταν και επεδίωκαν τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητά τους, μέσω χρηματοπιστωτικών εταιριών στο εξωτερικό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, για τη διασφάλιση της παράνομης δραστηριότητας τους και την αποφυγή της ταυτοποίησής τους από τις αρχές χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες μεθόδους και συγκεκριμένα:

στους χώρους όπου αποθήκευαν τα παράνομα σκευάσματα είχαν τοποθετήσει συστήματα τηλεόρασης-κάμερες,

για τη διακίνηση των ουσιών χρησιμοποιούσαν ένα γυμναστήριο και ένα κατάστημα πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,

χρησιμοποιούσαν πλαστές συσκευασίες με στοιχεία νόμιμων φαρμακοβιομηχανιών, καθώς και πλαστές ταινίες γνησιότητας του Ε.Ο.Φ., ενώ

για την αποστολή των δεμάτων δήλωναν ψευδή στοιχεία αποστολέα και διευθύνσεων.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες, επιχειρήσεις, και οχήματα σε Γιαννιτσά, Βέροια, Χαλκιδική, Λάρισα και Άργος, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από -22.000- δισκία – αμπούλες που περιείχαν αναβολικές και άλλες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες,

-21- πακέτα με απαγορευμένα σκευάσματα,

-773,6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος ναρκωτικών δισκίων,

-2- πιστόλια,

περίστροφο,

πιστόλι κρότου-λάμψης,

τυφέκιο flobert,

-131- φυσίγγια,

-2- κάμερες,

-6.740- ευρώ,

-6- κινητά και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

