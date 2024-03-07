Βόλος: «Καμπάνα» σε 40χρονο για την επίθεση με κατσαβίδι σε αστυνομικό

Ένοχος κρίθηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ένας 40χρονος Βολιώτης, κάτοικος εξωτερικού, για βία κατά υπαλλήλου και απειλή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, για τρεις περιπτώσεις απειλής και αντίστασης που προέβαλε κατά τη σύλληψή του.

Όλα έγιναν στις 1 Ιανουαρίου 2021 στις 7 το πρωί, στον Βόλο, όταν ο κατηγορούμενος προκάλεσε τρόμο και ανησυχία απειλώντας έναν άνδρα στον δρόμο, προτάσσοντας κατσαβίδι που κρατούσε.

Επίσης φέρεται να προσπάθησε να επιτεθεί με το κατσαβίδι κατά 44χρονου αστυνομικού και να τον τραυματίσει στο πρόσωπο και στον θώρακα, ωστόσο εκείνος τον απέφυγε και γλίτωσε τον τραυματισμό.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο 40χρονος, εντοπίστηκε από αστυνομικούς τη Ν. Ιωνία, και για να αποφύγει τη σύλληψη απώθησε δύο αστυνομικούς με τα χέρια ενώ τον ένα τον έριξε στο έδαφος και τους απείλησε.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σήμερα ζει και εργάζεται στη Γερμανία, παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, αρνήθηκε την κατηγορία ότι τρομοκράτησε και προσπάθησε να χτυπήσει με κατσαβίδι τον αστυνομικό, λέγοντας ότι πήγαινε το παιδί του στο σχολείο, την επόμενη μετά την αργία των Θεοφανείων.

Τελικά αθωώθηκε για την απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης (αντίσταση) από πρόθεση και καταδικάστηκε για βία κατά υπαλλήλου και απειλή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.