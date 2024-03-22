Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 95 ετών, άφησε ο ηθοποιός Θόδωρος Κατσαδράμης.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Πριν από λίγο μάθαμε την αποχώρηση από την ζωή του παλαίμαχου σπουδαίου ηθοποιού μας, Θόδωρου Κατσαδραμη, από τον αγαπημένο γιο του, Δημήτρη. Γεννημένος το 1929 και σπουδαίο στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης, έγινε αγαπητός από τις δεκάδες ταινίες που έπαιξε από το 1955 ως το 2010 κι από τον θρυλικό ρόλο του ΤΑΞΙΤΖΗ στην τηλεόραση το 1975. Εργάτης του θεάτρου, αγωνιστής και οικογενειάρχης. Υπήρξε σύζυγος της Αγγέλικας Καπελλαρή και μετέπειτα της Καίτης Παπανίκα με την οποία απέκτησε τον Δημήτρη. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει από Τρίτη στο χωριό του. Καλό ταξίδι, αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Θόδωρε» έγραψε πρόεδρος του ΣΕΗ».

Ποιος ήταν ο Θόδωρος Κατσαδράμης

Ο Θόδωρος Κατσαδράμης γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1929 στη Δόξα Αρκαδίας. Έλαβε μέρος σε δεκάδες παραστάσεις και έργα του σινεμά αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός και γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τη συμμετοχή του ως πρωταγωνιστής στην τηλεοπτική σειρά «Ο ταξιτζής μας», που προβλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Οσον αφορα τη ζωή του πριν γίνει ηθοποιός, έκανε διάφορες άλλες δουλειές και έμενε τότε σ' ένα μικρό διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Η τελευταία συμμετοχή που είχε στον κινηματογράφο ήταν με την ταινία «Ταξίδι στη Μυτιλήνη», το 2010. Εκεί γνώρισε και την Ελένη Γερασιμίδου που για πρώτη φορά συνεργάστηκαν και τη χαρακτήρισε καταπληκτικό άνθρωπο και ηθοποιό.

Εκπαιδεύθηκε στην δραματική σχολή του «Θεάτρου Τέχνης» του Καρόλου Κουν και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη θεατρική σκηνή το 1954. Παντρεύτηκε δυο φορές. Πρώτη του σύζυγος υπήρξε η ηθοποιός Αγγέλικα Καπελλάρη και δεύτερη σύζυγος η γνωστή ηθοποιός Καίτη Παπανίκα, η οποία πέθανε το 2017 και με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Δημήτρη.

