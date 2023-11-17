Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 24 και 28 ετών, για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης, προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών.

Οι νεαροί δράστες, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι τους, είχαν μετατρέψει το υπόγειο σε φυτώριο στο οποίο καλλιεργούσαν 247 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 120 εκατοστών το καθένα.

Το φυτώριο ανακάλυψε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών “ROXY” της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών

Επίσης, στους παραπάνω χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 13 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 7 κιλών και 79 γραμμαρίων,

• 3 συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού βάρους 2 κιλών και 59 γραμμαρίων,

• 5 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 480 γραμμαρίων,

• 21 σφραγισμένες συσκευασίες που περιείχαν σπόρους κάνναβης και 4 γλάστρες με σπόρους κάνναβης και

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.750 ευρώ, καθώς και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.