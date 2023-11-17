Παπαστεργίου: Με τη συμβολή των συμβολαιογράφων ο σχεδιασμός του ψηφιακού συμβολαίου

«Έγινε γόνιμη κουβέντα με τους συμβολαιογράφους, καθήσαμε να συζητήσουμε ποια είναι τα σημεία στα οποία διαφωνούμε, δεν θεωρώ ότι διαφωνούμε κάπου, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις για πράγματα ψηφιακής φύσεως τα οποία τους ανησυχούσαν, περιμένω την ανακοίνωσή τους» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «θεωρώ πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα, εμείς θέλουμε το ψηφιακό αρχείο που θα παραχθεί από το συμβόλαιο να είναι καθαρό αρχείο χωρίς να έχει παραπομπές χειρόγραφες έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία στο Κτηματολόγιο [...]Συμφωνήσαμε να είναι εκείνοι που θα εμπλακούν στο έργο και ας διαμορφώσουν αυτό το έργο όπως ακριβώς θέλουν εκείνοι. Έχουν δοθεί οι αμοιβαίες εξηγήσεις, ας είμαστε μπροστά μαζί με τους συμβολαιογράφους για να σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα ».

Στο μεταξύ, ο υπουργός μίλησε για τον ψηφιακό βοηθό στον gov.gr, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι μια «πρώτη υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στον οποίο γράφεις σε απλή γλώσσα ή εκφωνείς το αίτημά σου και ο ψηφιακός βοηθός σου απαντάει σε οτιδήποτε έχει σχέση με το gov.gr και σε καθοδηγεί για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις. Αυτό στο οποίο υπερέχει είναι στο να απαντήσει σε συνδυαστικές ερωτήσεις».

Ο κ. Παπαστεργίου επανέλαβε ότι υπάρχει στρατηγική σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα πολιτικής προστασίας, όπως η έγκαιρη ειδοποίηση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς (κάνοντας αναφορά στην επίδειξη που έγινε στην Πεντέλη), στον τομέα υγείας σε διάφορα προγράμματα «για να μπορούμε να "τρέξουμε" πολύ γρήγορα μοντέλα διάγνωσης πολλών ασθενειών», στο κομμάτι της κυκλοφορίας με πιο «ευφυή» συστήματα.

Για το ψηφιακό wallet ο υπουργός τόνισε ότι «δεν θα είναι απλά ένα αποθετήριο διπλωμάτων, αλλά θα είναι ο "διαμεσολαβητής" μας ώστε να μη χρειάζεται καν να "ανεβάσουμε" ψηφιακά έγγραφα και πάντα με δική μας έγκριση. Το επόμενο βήμα είναι να καταργούμε πιστοποιητικά τα οποία δεν χρειάζονται», ενώ επεσήμανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ακόμη καλύτερη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Για τον προσωπικό αριθμό, υπογράμμισε ότι «έρχεται για να γίνει ο ένας και μοναδικός αριθμός που θα μας χαρακτηρίζει σε όλα τα μητρώα», ενώ για το θέμα των ταυτοτήτων ανέφερε ότι έχουν εκδοθεί 17.000 νέες ταυτότητες και ότι «υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τις νέες ταυτότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.