Στεφάνι στη μνήμη του Πολυτεχνείου, στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Το παρών έδωσαν βουλευτές και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Έχω γεννηθεί 15 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο.

Έχω ζήσει 20 χρόνια στο εξωτερικό.

Επιτρέψτε μου να σας πω τι αισθάνομαι από την δική μου οπτική γωνία.

Η διεκδίκηση «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας αναπάντητη.

Στο κομμάτι της ελευθερίας,… pic.twitter.com/ztSd4IGhtm — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 17, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.