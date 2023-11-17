Στεφάνι στη μνήμη του Πολυτεχνείου, στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.
Το παρών έδωσαν βουλευτές και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Έχω γεννηθεί 15 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 17, 2023
Έχω ζήσει 20 χρόνια στο εξωτερικό.
Επιτρέψτε μου να σας πω τι αισθάνομαι από την δική μου οπτική γωνία.
Η διεκδίκηση «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας αναπάντητη.
Στο κομμάτι της ελευθερίας,… pic.twitter.com/ztSd4IGhtm
- kataggelies@skai.gr: Ακατάλληλες αίθουσες σε δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω - Δείτε βίντεο
- Αχαΐα: Έκλεψαν 10 τόνους ελιές, τις έκαναν λάδι και το πούλησαν εισπράττοντας πάνω από 10.000 ευρώ
- Νίκος Παπαθανάσης: Από το Ταμείο Ανάκαμψης η αγορά οχημάτων προϋπολογισμού 44.380.000 ευρώ για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.