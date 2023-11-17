Λογαριασμός
Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ ο Στέφανος Κασσελάκης - «Η διεκδίκηση του τότε, είναι και διεκδίκηση του σήμερα»

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με επικεφαλής τον Στέφανο Κασσελάκη τίμησε την επέτειο του Πολυτεχνείου στο μνημείο του ΕΑΤ ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Στεφάνι στη μνήμη του Πολυτεχνείου, στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Το παρών έδωσαν βουλευτές και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

