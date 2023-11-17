Τροχαίο Αδαμάντιου Μάντη - Ξεσπά η μητέρα του: Σκότωσε το παιδί μου και δεν του πήραν ούτε το δίπλωμα - Βίντεο

Στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ' μίλησε η μητέρα του αδικοχαμένου 21χρονου πολίστα Αδαμάντιου Μάντη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω του τη στιγμή που είχε σταματήσει με το όχημα φίλου του στην λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα της 2ας Νοεμβρίου του 2019.

Η κ. Τζιάλλα δήλωσε πως νιώθει δικαιωμένη για τον αγώνα της αυτά τα τέσσερα χρόνια, αλλα είναι οργισμένη για την ποινή που επιβλήθηκε στον οδηγό που προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα ο γιος της να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σημειώνεται πως η δίκη ολοκληρώθηκε την Τετάρτη έπειτα από έξι ώρες.

«30 μήνες με αναστολή και χωρίς καν να του πάρουν το δίπλωμα. Αυτό σημαίνει ότι θα ζήσει ελεύθερος τη ζ ωή του ενώ έστειλε το παιδί μου δύο μέτρα κάτω από το χώμα», είπε η ίδια.

«Επέλεξε να σώσει το δικό του τομάρι»

«Ο δολοφόνος οδηγός του γιου μου παραδέχθηκε ότι πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα και ομολόγησε ότι επέλεξε να σώσει το δικό του τομάρι και να πέσει πάνω στα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ζήτησε καν συγγνώμη»

Όπως είπε η ίδια, όταν ρώτησε τον 57χρονο οδηγό αν μετά από τέσσερα χρόνια έχει σκεφτεί κάτι άλλο για την ημέρα του τροχαίου «μου απάντησε κυνικά και χωρίς να ζητήσει συγγνώμη ότι "έπρεπε να πάω από άλλο δρόμο"». Η ποινή που επιβλήθηκε στον οδηγό του οχήματος «ήταν 30 μήνες με αναστολή και χωρίς καν να του πάρουν το δίπλωμα. Αυτό σημαίνει ότι θα ζήσει ελεύθερος τη ζ ωή του ενώ έστειλε το παιδί μου δύο μέτρα κάτω από το χώμα και κατέστρεψε τη ζωή μου και της κόρης μου».

Όπως διευκρινίστηκε η απόφαση του δικαστήριου ελήφθη με βάση τις προηγούμενες διατάξεις για τα τροχαία δυστύχηματα.

Η κυριά Τζιάλλα εξέφρασε δημόσια το «ευχαριστώ» της στον δικαστή, την εισαγγελέα και τη γραμματέα του δικαστηρίου της Τετάρτης «γιατί έμειναν για να τελειώσει η δίκη, για να τελειώσει η τραγωδία που βιώνω τα τελευταία 4 χρόνια».

«Όταν αυτός ομολόγησε ότι έπεσε πάνω τους για να μην σκοτωθεί ο ίδιος, δεν είναι αυτό ανθρωποκτονία; Το μόνο που θέλω να καταλάβουν όλοι είναι ότι ο αγώνας αυτός έγινε με σκοπό ότι είναι αδιανόητο σε μια ευρωπαϊκή χώρα ένας άνθρωπος που σκοτώνει έναν άλλο να είναι ελεύθερος και η αδικία να συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Το χρονικό

Ο 21χρονος πολίστας επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος φίλος του. Ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τα δύο νεαρά παιδιά άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο στο αμάξι και σταμάτησαν το όχημα στην αριστερή λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, ώστε να ελέγξουν τι συνέβαινε.

Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο, για να δει αν υπήρξε κάποια βλάβη, και τότε ένα άλλο όχημα έπεσε με δύναμη πάνω στον νεαρό αθλητή και το σταματημένο αυτοκίνητο.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο τροχαίο.

Ο Αδαμάντιος Μαντής, σοβαρότατα τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου μπήκε στο Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, και στις 7.30 το πρωί της 3ης Νοεμβρίου 2019 ο 21χρονος.

Το πόρισμα της Τροχαίας Πειραιά είχε δείξει ότι ο οδηγός έτρεχε με 104,62χλμ όταν συνέβη το δυστύχημα με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο σημείο να είναι μόλις 40χλμ., δεν είχαν διαπιστωθεί ίχνη φρεναρίσματος και ο οδηγός που έπεσε πάνω στο όχημα των παιδιών έτρεχε με διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.