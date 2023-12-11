Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος στο νοσοκομείο μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία δεν πήρα μεγάλες διαστάσεις, επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Δελφών, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

