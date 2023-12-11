Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος στο νοσοκομείο μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Δελφών, στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία δεν πήρα μεγάλες διαστάσεις, επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
