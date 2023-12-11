Ειδική αποζημίωση σε αστυνομικούς σε μέτρα τάξης σε αθλητικές συναντήσεις

Tη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ανδρών Super league 1 και διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων ποδοσφαίρου ανδρών, προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται, από σήμερα, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας και για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικών κατηγοριών και κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και διεθνών αθλητικών συναντήσεων εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επικινδυνότητάς τους απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει και παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας.

Στη συγκεκριμένη διάταξη αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, όταν μίλησε επί του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Ως τώρα δεν υπήρχε ποτέ αποζημίωση για τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στα γήπεδα. Πλέον, μετά από συζήτηση με την Ελληνική Αστυνομία, περνάει αυτή η διάταξη, την οποία είχαμε συζητήσει μάλιστα πριν από μήνες, και τυχαίνει να έρχεται τώρα για ψήφιση, μαζί με τα γεγονότα», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε «περνάει αυτή η διάταξη ώστε να λαμβάνουν οι αστυνομικοί 30 ευρώ και τα αντίστοιχα οδοιπορικά, εφόσον συμμετέχουν στη φύλαξη των γηπέδων και των αθλητικών γεγονότων και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το υποστηρίξουμε». ΅

Κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο εισηγητής της ΝΔ Αθανάσιος Καββαδάς αναφέρθηκε στον αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή του, πέφτοντας «θύμα τυφλής βίας». Οι ευχές και οι προσευχές όλων μας είναι μαζί του, είπε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόσθεσε: «είμαστε κοντά του και κοντά στην οικογένεια του, ηθικά και συναισθηματικά». Ο κ. Καββαδάς συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία για τη σύλληψη του υπαίτιου, επισήμανε ωστόσο ότι «ανεξάρτητα από το χέρι που πέταξε τη φωτοβολίδα, η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να διερευνήσει σε ποια έκταση δρουν συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις που φέρνουν συστηματικά τη βία στα γήπεδα». Στο χώρο του αθλητισμού δεν έχει θέση η βία, είπε ο βουλευτής της ΝΔ και υπογράμμισε πως όλοι, όσο περνάει από το χέρι τους, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι πολίτες, αθλητές, φίλαθλοι, οικογένειες, παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν με ασφάλεια. «Η κυβέρνηση σήμερα κατέστησε σαφές ότι έχει τη βούληση να υλοποιήσει σκληρά και αναγκαία μέτρα που αντιμετωπίζουν τη βία στους αθλητικούς χώρους», είπε ο κ. Καββαδάς. Σε σχέση με την αποζημίωση των αστυνομικών που συμμετέχουν σε έκτακτα μέτρα φύλαξης αθλητικών διοργανώσεων, ο εισηγητής της ΝΔ είπε ότι οι αστυνομικοί συμμετέχουν σε πολύ επικίνδυνη αποστολή, όπως αποδείχθηκε δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, πριν από μερικά 24ωρα.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Κωνσταντίνος Μεταξάς αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μετά τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ στου Ρέντη και τον τραυματισμό του αστυνομικού. «Καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να κόψει το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους οπαδικούς στρατούς, ακόμη και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό που κατά τα άλλα θα έπρεπε α προστατεύει τους αθλητικούς χώρους. Αντίθετα, όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν τη σαπίλα του αθλητισμού-εμπόρευμα και της ομάδας-επιχείρησης, με διάφορους τρόπους. Γι αυτό το λόγο, εδώ και χρόνια, ανακυκλώνονται τα ίδια ακριβώς μέτρα αυστηροποίησης, τα ιδιώνυμα αδικήματα, οι πρακτικές συλλογικής ευθύνης, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, αφού δεν θίγεται ο πυρήνας του προβλήματος», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ και τόνισε ότι μόνη λύση, για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, είναι ο αθλητισμός χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα, σε αντίθεση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή «έναν αθλητισμό χωρίς φιλάθλους».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος, με αφορμή τη διάταξη για τις αποζημιώσεις των αστυνομικών για την συμμετοχή τους στα μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια των αγώνων, είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα, για την αντιμετώπιση της βίας. «Δεν μπορεί κάθε λίγους μήνες να μετράμε νεκρούς στα γήπεδα. Ειδικά μετά την περίοδο της καραντίνας, σας είχαμε προειδοποιήσει ότι θα βγουν στην επιφάνεια κοινωνικές αναταραχές και συμπεριφορές ακραίες και δεν μας ακούσατε καθόλου», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης.

Ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης ευχήθηκε να επανέλθει υγιής ο αστυνομικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αναρωτήθηκε όμως «σε τι θα βοηθήσει η αποβολή των φιλάθλων μέχρι τον Φεβρουάριο, από τα γήπεδα». Ο κ. Κόντης σχολίασε πως σήμερα μιλάμε για κάμερες στα γήπεδα, ενώ είχαν προβλεφθεί πριν από 20 χρόνια για να καταργηθεί στη συνέχεια. Είπε επίσης ότι έχουν ήδη προβλεφθεί τα ονομαστικά εισιτήρια, όπως και η ηλεκτρονική είσοδος. «Η κυβέρνηση είναι για να εφαρμόζει τους νόμους. Όχι να βγάζουμε και να ξαναβγάζουμε νόμους, που δεν τηρούνται στο τέλος της ημέρας», είπε ο βουλευτής και κατήγγειλε ότι καμία κυβέρνηση δεν αγγίζει τα πραγματικά συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από τους στρατούς οπαδών.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας αναφέρθηκε στη διάταξη για την παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας. «Η παράταση, για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δεν είναι αρκετή από μόνη της, όπως δυστυχώς απέδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα. Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει σοβαρά μέτρα, κατά της βίας στους αθλητικούς χώρους άμεσα. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, αλλιώς θα έχουμε και άλλα θύματα», είπε ο κ. Βορύλλας. Για τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού στο Ρέντη, ο ειδικός αγορητής της Νίκης είπε ότι «πρόκειται για περιστατικό που συμβαίνει σε εμπόλεμες ζώνες» και το θύμα δίνει τον υπέρτατο αγώνα για τη ζωή του. «Αναλογίζομαι τι ηρωικό σθένος επέδειξε αυτός ο αστυνομικός ο οποίος βρέθηκε προπηλακιζόμενος, εν μέσω οχλοκρατούμενης συγκέντρωσης χουλιγκανικών στοιχείων που ήταν εξοπλισμένοι με φονικά όπλα και εκδήλωναν με όλους τους τρόπους της δολοφονικές τους διαθέσεις», είπε ο κ. Βορύλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

