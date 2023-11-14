Το νέο Δ.Σ. του ΙΦΕΤ

Μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ορίστηκε η νέα διοίκηση.
Πρόεδρος του ΙΦΕΤ ορίστηκε η Νάντια Παπακώστα και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η Ελευθερία Τοκατλίδη.
Τακτικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ Αλέξανδρος Σοφάκης, Βασίλειος Δεδεγκίκας, Μιλτιάδης Καράμπελας και Ιωάννης Τσατάνης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
