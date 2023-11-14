H Βουλή των Ελλήνων στο ιστορικό Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Με ικανοποίηση ανακοινώνεται ότι η ανταγωνιστική διαγωνιστική διαδικασία επιλογής μισθωτή για το εμβληματικό Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αναδεικνύοντας ως επικρατέστερη την πρόταση της Βουλής των Ελλήνων.

Από 1 Ιανουαρίου 2024 το Μέγαρο Μποδοσάκη επί της Λ. Αμαλίας και Σουρή, στην περιοχή του Συντάγματος, θα μισθώνεται από τη Βουλή των Ελλήνων, ώστε να συγκεντρωθούν σε αυτό σημαντικές υπηρεσίες της που σήμερα στεγάζονται σε διάφορα κτήρια της περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ενώ τα έσοδα της μίσθωσης θα κατευθύνονται στην επίτευξη των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο οποίο και ανήκει το ακίνητο.

Στα 51 έτη δράσης του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει χορηγήσει περισσότερες από 2.600 υποτροφίες και έχει προχωρήσει σε σημαντικές δωρεές για την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Στις εμβληματικές δωρεές του ανήκουν το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, η δωρεά του κτηρίου όπου στεγάζονται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους καθώς και η ανέγερση του Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών, ενώ μόνο το 2022 περισσότεροι από 423.000 συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από τις δωρεές και τα προγράμματά του.

Το υποδειγματικά συμμετρικό γωνιακό Μέγαρο Μποδοσάκη επί της λεωφόρου Αμαλίας 20 και Σουρή 5 αποτελεί ιστορικό κτήριο της Αθήνας. Φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Πλουμιστού, ιδρυτικού μέλους της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας, η κατασκευή του ξεκίνησε το 1949 και ολοκληρώθηκε το 1958, ενώ την περίοδο 2005-2006 ανακαινίστηκε ριζικά. Αποτελείται από ισόγειο, 6 ορόφους και 2 υπόγεια, έχοντας συνολική επιφάνεια 13.460 τ.μ. Το κτήριο διαθέτει απρόσκοπτη θέα προς τον Εθνικό Κήπο, αλλά και προς τα σημαντικά τοπόσημα του κέντρου της πόλης: τον Λυκαβηττό, το Κοινοβούλιο, το Καλλιμάρμαρο, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, αλλά και την Ακρόπολη.

