Ομόφωνα «όχι» απάντησε το ΜΟΔ στο αίτημα αναβολής της δίκης, η οποία διεξάγεται ήδη, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας που υπέβαλε ο συνήγορος της κατηγορουμένης μητέρας καταδικασμένης σε ισόβια για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Ο συνήγορος ζήτησε κατά την έναρξη της σημερινής δικασίμου, όπου εκκρεμεί η συνέχεια της κατάθεσης του πατέρα των κοριτσιών Μάνου Δασκαλάκη, την αναβολή της δίκης, επικαλούμενος προβλήματα με την υγεία του αλλά και την πειθαρχική ποινή της δίμηνης παύσης του δικηγορικού λειτουργήματος που του επιβλήθηκε από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

«Θα παραστούμε κανονικά. Δηλώνω πως δεν θα παρατήσω την κατηγορουμένη», είπε ο συνήγορος όταν το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η διαδικασία.

Νωρίτερα στην εισαγγελική πρόταση να διοριστούν αυτεπαγγέλτως συνήγοροι για να συνεχιστεί η δίκη, ο δικηγόρος είχε διαμαρτυρηθεί: «Τι θέλετε να γίνει; Να πεθάνουμε στο δικαστήριο; Γιατί αυτό θα γίνει αν δεν αναβάλλετε. Θα έρχομαι εδώ... αλλά για φανταστείτε τις συνθήκες!».

