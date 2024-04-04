Ένας 13χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή διακίνησε προσωπικές φωτογραφίες συνομήλικής του, η οποία όταν αντιλήφθηκε ότι το υλικό διατέθηκε σε τρίτους, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Η μητέρα της ανήλικης απευθύνθηκε στην Αστυνομία καταγγέλλοντας τον 13χρονο, με συνέπεια να συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Εις βάρος του 13χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις: «χωρίς δικαίωμα κοινολόγηση σε τρίτο οπτικό και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, η οποία οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας, κατά εξακολούθηση» και «κατοχή, διάθεση και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων».

Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

