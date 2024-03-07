Την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φαίνεται ότι δρούσαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, διαπράττοντας σωρεία διαρρήξεων και κλοπών σε περιοχές της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, με λεία 50.000 ευρώ, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, χθες το πρωί, σε οικισμούς Ρομά στα Διαβατά και στο Κορδελιό, δυτικά της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε άνδρες (ημεδαποί, ηλικίας 35 έως 49 ετών), σεσημασμένοι για παρόμοιες πράξεις, οι περισσότεροι εκ των οποίων συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι από τα μέσα του προηγούμενο μήνα (15/2) τέλεσαν 28 διαρρήξεις (26 σε σπίτια και από μία σε αγροτικό συνεταιρισμό και όχημα), μία ληστρική κλοπή και πέντε κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Οι συνολικά 34 αξιόποινες πράξεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Νέα Καλίνδοια, Εύοσμο, Χορτιάτη και Ωραιόκαστρο) αλλά και της Χαλκιδικής, της Ημαθίας, των Σερρών, της Καβάλας, της Φθιώτιδας και της Εύβοιας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι επέλεγαν σπίτια που βρίσκονται σε απόμερες περιοχές και «χτυπούσαν» σε ώρες που έλειπαν οι ένοικοι, ενώ για τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα με μεγάλη ιπποδύναμη, στα οποία τοποθετούσαν κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε μία περίπτωση οι δράστες καταδιώχθηκαν από περιπολικό της Αστυνομίας και για να ξεφύγουν άδειασαν εν κινήσει έναν πυροσβεστήρα για να δημιουργήσουν «ομίχλη» δυσχεραίνοντας την ορατότητα των αστυνομικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν των συλλήψεων στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα, πλήθος κοσμημάτων, 25 ρολόγια χειρός, φορητός υπολογιστής, κάρτα ανάληψης μετρητών, πέντε αυτοκίνητα, φορτιστές βάσης πομποδεκτών, δύο αεροβόλα όπλα (η νομιμότητα κατοχής των οποίων ερευνάται), διαρρηκτικά εργαλεία και ποσότητα κάνναβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

