Για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη ένας άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, καθώς εντοπίστηκαν στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης κρυμμένα σε καναπέ, περισσότερα από 16 κιλά κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν κρυμμένα σε καναπέ και κατασχέθηκαν 16 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 16 κιλών και 751 γραμμαρίων.

Στην οικία του επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.