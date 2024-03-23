Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές έπειτα από τον εντοπισμό αλιευτικού σκάφους, το οποίο έφερε στα αμπάρια του σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια χάπια με τη δραστική-φαρμακευτική ουσία πρεγκαμπαλίνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος,«Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, παρουσία στελεχών του Τελωνείου Λαυρίου, εντόπισαν σε ιδιωτικό σκάφος πεντακόσια κιβώτια βάρους 3.147,500kg., που περιείχαν συνολικά τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα (3.750.000) κάψουλες-χάπια με δραστική-φαρμακευτική ουσία “BREGABALIN NERVIGESIC”».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «τις βραδινές ώρες της 21ης Μαρτίου 2024, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που προήλθαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π), για την δράση κυκλωμάτων Αιγυπτίων οι οποίοι δρουν και δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου προέβησαν στην αναζήτηση και στον εντοπισμό του σκάφους».

Το σκάφος, το οποίο φέρει σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, παραμένει, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, δεσμευμένο μαζί με το φορτίο του στο λιμάνι του Λαυρίου.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.

Τι είναι η φαρμακευτική ουσία πρεγκαμπαλίνη

Η πρεγκαμπαλίνη, είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιληψίας, του νευροπαθητικού πόνου, της ινομυαλγίας, του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών και της γενικευμένης διαταραχής άγχους. Χρησιμοποιείται στην επιληψία είναι ως πρόσθετη θεραπεία για εστιακές επιληπτικές κρίσεις. Όταν χρησιμοποιείται πριν από τη χειρουργική επέμβαση, μειώνει τον πόνο, αλλά οδηγεί σε μεγαλύτερη καταστολή και οπτικές διαταραχές. Λαμβάνεται από το στόμα.

Όταν η πρεγκαμπαλίνη λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί εθισμός, αλλά εάν ληφθεί σε συνήθεις δόσεις ο κίνδυνος είναι χαμηλός.

Η πρεγκαμπαλίνη εγκρίθηκε για ιατρική χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2004.

