Σε κατάσταση σοκ παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης τις εξελίξεις γύρω από την τρομοκρατική επίθεση του Ισλαμικού Κράτους, την Παρασκευή, στη Μόσχα, με τουλάχιστον 115 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Το πρωί, πολίτες άφησαν μερικά λουλούδια, σημειώματα και κεράκια μπροστά από το Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα.

Πριν από λίγη ώρα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη ρωσική πρωτεύουσα. «Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ρωσίας που θρηνεί τα παιδιά του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.