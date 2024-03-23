Λογαριασμός
Μακελειό στη Μόσχα: Λουλούδια έξω από το Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 115 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 123 άνθρωποι

ρωσικό προξενείο Θεσσαλονίκη

Σε κατάσταση σοκ παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης τις εξελίξεις γύρω από την τρομοκρατική επίθεση του Ισλαμικού Κράτους, την Παρασκευή, στη Μόσχα, με τουλάχιστον 115 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

προξενείο Θεσσαλονίκη

Το πρωί, πολίτες άφησαν μερικά λουλούδια, σημειώματα και κεράκια μπροστά από το Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα.

Πριν από λίγη ώρα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη ρωσική πρωτεύουσα. «Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ρωσίας που θρηνεί τα παιδιά του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

