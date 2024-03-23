Λασίθι: Σε εξέλιξη επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στη Σητεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στην παραλία Μόχλος του δήμου Σητείας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες, από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομών για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου - Πάνω από 82.000 οχήματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα το τελευταίο 24ωρο
- kataggelies@skai.gr: Ακατάλληλα το 5ο και 6ο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου - Συνέχιση των δια ζώσης μαθημάτων ζητούν οι γονείς
- «Σαφάρι» ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.