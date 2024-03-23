Λασίθι: Σε εξέλιξη επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στη Σητεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στην παραλία Μόχλος του δήμου Σητείας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες, από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

