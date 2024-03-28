Ημέρες καριέρας στον Τουρισμό: Το Σάββατο στο ΣΕΦ 100 επιχειρήσεις προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίες

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, εκπρόσωποι από 100 επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας θα βρίσκονται στην «Ημέρα Καριέρας στον Τουρισμό» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από τις 10:00 έως τις 18:00, αναζητώντας εργαζόμενους για πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται εδώ.

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις δράσεις και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Επιπλέον, η «Ημέρα Καριέρας στον Τουρισμό» δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και σε συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν χιλιάδες βιογραφικά, ώστε να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ειδικότητες, που αναζητούν οι επιχειρήσεις, αφορούν προσωπικό όλων των επιπέδων εξειδίκευσης και συγκεκριμένα: υπαλλήλους έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων και κράτησης ξενοδοχείων, υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης, υπαλλήλους εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών, λογιστές και βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους υποδοχής, chef και προσωπικό κουζίνας, υπαλλήλους σέρβις, επαγγέλματα στον χώρο της ομορφιάς και της ευεξίας, ναυαγοσώστες, προσωπικό καθαριότητας, υδραυλικούς, υπαλλήλους υπηρεσίας πληροφοριών αερολιμένα, οδηγούς, αποθηκάριους, συμβούλους πωλήσεων, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, τεχνίτες αμαξωμάτων, βαφείς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς αυτοκινήτων κ.ά..

Επιπλέον, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και να συνομιλήσουν με μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς από τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, που παρέχουν προγράμματα σπουδών σε ειδικότητες του τουριστικού κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

