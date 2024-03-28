Λογαριασμός
Με το...σπαθί του μπήκε 29χρονος σε σούπερ μάρκετ στην Κάλυμνο - Σκόρπισε πανικό

Έντρομοι πελάτες και υπάλληλοι ειδοποίησαν την αστυνομία

Κάλυμνος

Πανικός επικράτησε χθες το βράδυ σε σούπερ μάρκετ της Καλύμνου όταν εισέβαλε 29χρονος σε έξαλλη κατάσταση κρατώντας μάλιστα ένα μεγάλο σπαθί.

Το περιστατικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr συνέβη την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, στις 8.30 το βράδυ, όταν ο 29χρονος κρατώντας ένα σπαθί στο χέρι, σε έξαλλη κατάσταση εισήλθε στο σούπερ μάρκετ, αναζητώντας κάποιο άτομο.

Ενημερώθηκε το ΑΤ Καλυμνίων και στελέχη του εντόπισαν και συνέλαβαν τον 29χρονο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κάλυμνος σύλληψη σούπερ μάρκετ
