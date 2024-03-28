Πανικός επικράτησε χθες το βράδυ σε σούπερ μάρκετ της Καλύμνου όταν εισέβαλε 29χρονος σε έξαλλη κατάσταση κρατώντας μάλιστα ένα μεγάλο σπαθί.

Το περιστατικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr συνέβη την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, στις 8.30 το βράδυ, όταν ο 29χρονος κρατώντας ένα σπαθί στο χέρι, σε έξαλλη κατάσταση εισήλθε στο σούπερ μάρκετ, αναζητώντας κάποιο άτομο.

Ενημερώθηκε το ΑΤ Καλυμνίων και στελέχη του εντόπισαν και συνέλαβαν τον 29χρονο.

