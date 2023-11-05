Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες τροχονομικές παραβάσεις το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 527 παραβάσεις βεβαίωσαν το τελευταίο 24ωρο, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Οι τριάντα δύο (32) από τις παραβάσεις αφορούσαν σε οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, τέσσερις αφορούσαν σε επικίνδυνους ελιγμούς και αυτοσχέδιους αγώνες.

Διακόσιες ενενήντα (290) παραβάσεις βεβαιώθηκαν για παράνομη στάθμευση και τριάντα πέντε (35) για εκπομπές θορύβων.

Άλλες ογδόντα επτά (87) παραβάσεις για παράνομη στάθμευση τις βραδινές ώρες βεβαίωσαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Χαλκιδικής για τις οποίες εφαρμόστηκε το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους με στόχο την οδική ασφάλεια και όπως τονίζεται στην ανακοίνωση αυτοί θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

