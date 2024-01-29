Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την τρύπα στο Μπιτ Παζάρ

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στη στοά του Μπιτ Παζάρ, στη Θεσσαλονίκη, όταν άνοιξε μία τρύπα περίπου τριών μέτρων στο οδόστρωμα «καταπίνοντας» δύο 19χρονους, έναν άντρα και μία γυναίκα, που υπέστησαν τραύματα.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Σμυρνή, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί η τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων. Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνώμενα αδικήματα συνδέονται με τις πράξεις της κοινώς επικίνδυνης βλάβης, δια παραλείψεως, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ή είχε ως αποτέλεσμα την βαριά σωματική βλάβη, και της παραβίασης κανόνων οικοδομικής, δια παραλείψεως.

Κατά πληροφορίες, στο «κάδρο» της έρευνας βρίσκονται οι υπεύθυνοι συντήρησης ή επίβλεψης του χώρου και τυχόν οι ιδιοκτήτες του.

Σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία προς την Αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας θα διεξαχθεί αυτοψία στο σημείο και θα συνταχθεί πραγματογνωμοσύνη από πλευράς δομικής και στατικής του χώρου, ενώ στη δικογραφία θα περιληφθούν οι ιατρικές γνωματεύσεις των δύο τραυματιών ώστε να αξιολογηθεί η βαρύτητα των τραυμάτων τους και οι ίδιοι θα κληθούν να καταθέσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη υπέστη κατάγματα, ενώ ο συνομήλικος άντρας θλαστικά τραύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.