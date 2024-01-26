Για ξυλοδαρμούς και εκφοβισμό φοιτητών που αντιδρούν στις αποφάσεις για καταλήψεις των σχολών έκανε λόγο στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Status fm 107,7, φοιτητής στο 3ο έτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

«Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου. Σε όλες τις συνελεύσεις όταν ανεβαίνει κάποιος στο βήμα για να εκφράσει τη γνώμη του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να αντιδράσεις στις καταλήψεις δέχεται γιουχαΐσματα, βρισιές και εκφοβισμό. Βλέπαμε φοιτήτριες από το 1ο και 2ο να προσπαθούν να μιλήσουν και να τρέμουν ολόκληρες και μετά στην ψηφοφορία ψήφιζαν λευκό γιατί δεν τολμούσαν να πουν όχι στην κατάληψη. Οι παρατάξεις που θέλουν κατάληψη φέρνουν έξω από το αμφιθέατρο κόσμο εκτός πανεπιστημίου και μας τρομοκρατούν», ανέφερε ο φοιτητής.

«Χαρακτηριστικά στη συνέλευση που έγινε προχθές στου Πολιτικούς Μηχανικούς η οποία διήρκησε 9 ώρες, υπήρχαν έξω από το αμφιθέατρο κουκουλοφόροι και άνθρωποι αριστερών παρατάξεων, σταματούσαν τους φοιτητές και τους εκφόβιζαν λέγοντάς τους ότι αν ψηφίσουν κατά της κατάληψης θα τους θυμούνται. Όσοι εξέφρασαν στο βήμα την άποψη να μην γίνει η κατάληψη τους πετούσαν αυγά και κάποιους τους έκαναν κεφαλοκλείδωμα και τους χτυπούσαν. Έσπασαν ολόκληρη καρέκλα στο κεφάλι ενός φοιτητή του Πολιτικού Μηχανικού. Εμείς δεν εκφράσαμε άποψη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είμαστε κατά της κατάληψης. Θέλουμε να ανοίξουν οι σχολές για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας», συνέχισε.

Αναφορικά με την στάση της Πρυτανείας και της Αστυνομίας μετά τις πολύ σοβαρές καταγγελίες του φοιτητή οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, έγιναν γνωστές στις αρχές τόνισε: «Η Πρυτανεία, οι πρόεδροι των σχολών, η Κοσμητεία, κανένας δεν βγαίνει να πάρει θέση για τις καταλήψεις. Δεν φωνάζουν καν την Αστυνομία. Υποτίθεται ότι βγήκαν καινούριοι νόμοι αλλά δεν εφαρμόζεται τίποτα. Εμείς καλέσαμε την Αστυνομία αλλά δεν ήρθε κανείς. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση».

