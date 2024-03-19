Θεσσαλονίκη: Δύο υπάλληλοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση στα Λουτρά Λαγκαδά

Δύο υπάλληλοι των Ιαματικών Λουτρών Λαγκαδά κατηγορούνται για υπεξαίρεση από το ταμείο της επιχείρησης. Πρόκειται για 38χρονο και 46χρονο (ημεδαποί), με το ποσό της εις βάρος τους αποδιδόμενης υπεξαίρεσης να προσδιορίζεται σε 20.000 ευρώ, κατά το διάστημα Μάιος - Δεκέμβριος του 2022. Εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, εξιχνιάστηκε κατά την διάρξεια αστυνομικής έρευνας για τον εντοπισμό του δράστη κλοπής χρηματοκιβωτίου από τα Λουτρά Λαγκαδά που περιείχε περίπου 12.000 ευρώ.

Για την υπόθεση της κλοπής του χρηματοκιβωτίου- που τελέστηκε το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2023- ταυτοποιήθηκε ένας 28χρονος, υπήκοος Αλβανίας. Ο ίδιος κατηγορείται επιπλέον για κλοπή καλωδίων από εγκαταστάσεις εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.