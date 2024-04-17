Σε διπλή συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού υποβλήθηκε προ ημερών ασθενής 53 ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιπποκρατείου, η λήπτρια έπασχε από πολυκυστική νόσο ήπατος και νεφρών και είχε αξιολογηθεί αρχικά, μέσω της διακρατικής συμφωνίας του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με τον αντίστοιχο Ιταλικό Οργανισμό, από διάφορα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, αλλά δεν είχε γίνει δεκτή, λόγω της βαρύτητας της νόσου της.

Η ασθενής προσήλθε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και διενεργήθηκε ο Προμεταμοσχευτικός Έλεγχος και στις 15-02-2024 ολοκληρώθηκε η ένταξή της στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών του κέντρου. Σε λιγότερο από 1,5 μήνα, μόλις προσφέρθηκε το πρώτο κατάλληλο συμβατό πτωματικό μόσχευμα, πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, η διπλή μεταμόσχευση οργάνων από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «είναι από τις λίγες μεταμοσχεύσεις που γίνονται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως γενικότερα, λόγω των ενδείξεων και του βαθμού δυσκολίας».

Εκφράζονται δε ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες μας και συνέβαλε στην πραγματοποίηση του δύσκολου αυτού εγχειρήματος.

Συνολικά στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν από την ίδρυσή του πέντε τέτοιες μεταμοσχεύσεις ήπατος-νεφρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.