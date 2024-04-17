Με στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής δράσης στην Αττική και τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τροποποιήθηκαν τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν τον κώδικα μεταθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε αστυνομικοί και ειδικοί φρουροί να λαμβάνουν επιπλέον μόρια εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες στην Αττική.

Με τη νέα υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Α’ 56/16-04-2024), η οποία θα ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου 2024, δίνονται επιπλέον κίνητρα στον μάχιμο αστυνομικό δημιουργώντας το αίσθημα ανταμοιβής στο προσωπικό ανάλογα με τη θέση εργασίας του, καθώς για κάθε έτος υπηρεσίας εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, θα λαμβάνει πρόσθετο αριθμό μορίων.

Συγκεκριμένα, η πρόσθετη παροχή μορίων διαμορφώνεται ως εξής:

Σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή μετάθεσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έως ένα (1) μόριο.

Σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πλην των επιτελείων, επιπλέον έως ένα (1) μόριο.

Στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, πλην των επιτελείων αυτών και στις ομάδες ΔΡΑΣΗ και Ο.Π.Κ.Ε., επιπλέον έως ένα (1) μόριο.

Σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας ορισμένων περιοχών, επιπλέον έως δύο (2) μόρια.

Το χρονικό διάστημα για αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του αστυνομικού στις αναφερόμενες στο προεδρικό διάταγμα υπηρεσίες, ενώ για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας, θεωρείται ότι ο αστυνομικός υπηρετεί στο Σώμα ή στην υπηρεσία αυτή μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους υποβολής της αίτησης μετάθεσης.

Παράλληλα, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα επήλθαν τροποποιήσεις και στις υπηρεσίες που θεωρούνται δυσμενούς διαβίωσης.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών στην περιοχή της Αττικής.

