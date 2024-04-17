Λογαριασμός
Ειδική δράση της ΕΛΑΣ για την διακίνηση ναρκωτικών γύρω από σχολεία στα Πατήσια- Δείτε βίντεο

Οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Ειδική δράση της ΕΛΑΣ για την διακίνηση ναρκωτικών γύρω από σχολεία στα Πατήσια

Ειδική δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε χτες (16-4-2024) πέριξ σχολικών συγκροτημάτων στην περιοχή των Πατησίων

Ειδική δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (16-4-2024), με σκοπό την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων στην περιοχή των Πατησίων.

Η ειδική αυτή δράση αναπτύχθηκε σε οδούς που γειτνιάζουν με σχολικά συγκροτήματα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών και της εν γένει παραβατικότητας ενώ πραγματοποιήθηκαν -20- έλεγχοι ατόμων.

Οι ειδικές  δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

