Ειδική δράση της ΕΛΑΣ για την διακίνηση ναρκωτικών γύρω από σχολεία στα Πατήσια

Ειδική δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε χτες (16-4-2024) πέριξ σχολικών συγκροτημάτων στην περιοχή των Πατησίων
Ειδική δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (16-4-2024), με σκοπό την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων στην περιοχή των Πατησίων.
Η ειδική αυτή δράση αναπτύχθηκε σε οδούς που γειτνιάζουν με σχολικά συγκροτήματα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών και της εν γένει παραβατικότητας ενώ πραγματοποιήθηκαν -20- έλεγχοι ατόμων.
Οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
