Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκε τα ξημερώματα της Τρίτης αυτοκίνητο 54χρονου στου Παπάγου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 2.00 τα ξημερώματα, στην οδό Παπαρόδου στου Παπάγου, άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και έριξαν γκαζάκι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το οποίο εξερράγη.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. όχημα επί της οδού Παπαρόδου του δήμου Παπάγου - Χολαργού. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 28, 2023

Πηγή: skai.gr

