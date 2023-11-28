Λογαριασμός
Παπάγου: Επίθεση με γκαζάκι σε αυτοκίνητο 54χρονου

Άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και έριξαν το γκαζάκι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκε τα ξημερώματα της Τρίτης αυτοκίνητο 54χρονου στου Παπάγου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 2.00 τα ξημερώματα, στην οδό Παπαρόδου στου Παπάγου, άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και έριξαν γκαζάκι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το οποίο εξερράγη.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. 

