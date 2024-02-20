Θεσσαλονίκη: Δεν θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική του εξαμήνου στη Νομική του ΑΠΘ

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σήμερα η συνέλευση των καθηγητών της Σχολής. «Εξ αιτίας της αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης της Σχολής, η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έλαβε τέλος» αναφέρεται στην ενημέρωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς τους φοιτητές του Τμήματος.

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου γνωστοποιείται προς τους φοιτητές ότι θα αρχίσει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου, ενώ εφόσον συνεχιστεί η κατάληψη και την επόμενη εβδομάδα, τα μαθήματα από τις 26/2 και μετά θα διεξάγονται διαδικτυακά για όσο χρόνο παραμένει κλειστή η Σχολή.

Ειδική μέριμνα για την εξέταση κάποιων μαθημάτων μετά το τέλος της κατάληψης λαμβάνεται μόνο για τις περιπτώσεις φοιτητών που είναι κοντά στη λήψη του πτυχίου τους.

Συγκεκριμένα, μόλις ανοίξει η Σχολή, θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές που δεν εξετάστηκαν, λόγω κατάληψης, σε κάποια από τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής που διενεργήθηκε μετά τις 22 Ιανουαρίου, να το πράξουν διά ζώσης στα μαθήματα αυτά. Επίσης, μόλις ανοίξει η Σχολή, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους φοιτητές χρωστούν μέχρι και τρία μαθήματα για να λάβουν το πτυχίο τους (πλέον αυτών που δεν κατάφεραν ενδεχομένως να δώσουν στην εμβόλιμη εξεταστική), να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα με φυσική παρουσία στη Σχολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.