«Εάν δεν δωθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ο αγώνας θα συνεχιστεί» τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (Ε.Ο.Α.Σ.Κ.) Κώστας Τζέλας, κατά την ομιλία του στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σύνταγμα.

Ανέφερε για ακόμη μια φορά τα κύρια αιτήματα των αγροτών, μεταξύ των οποίων είναι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, τα φθηνό αγροτικό ρεύμα, η πάταξη των ελληνοποιήσεων αλλά και η αναθεώρηση της ΚΑΠ.

«Ζητάμε όλοι να θεσπιστεί αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες» είπε.

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τζέλας είπε ότι θα πρέπει να πέσει στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας ότι «το απαιτούμε και θα το κερδίσουμε».

Στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου βρίσκεται, όπως επισήμανε, και η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, ζωοτροφών και αγροεφοδίων. «Μέσα από κάτι τέτοια θα μπορέσουμε να παράγουμε φθηνά αγροτικά προϊόντα» τόνισε.

Ζήτησε ακόμη μια φορά να μπει ένα τέλος στις ελληνοποιήσεις, ενώ σε αναφορά του για την ΚΑΠ, υπογράμμισε ότι δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» απαιτώντας την επαναφορά του «πρασινίσματος».

«Κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση της ΚΑΠ, εμείς γινόμαστε φτωχότεροι. Φεύγουμε από τα χωριά και τα χωράφια μας» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.