Ποινική έρευνα παρήγγειλε ο εισαγγελέας για την επανακατάληψη της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, λίγη ώρα αφότου το κτήριο εκκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση.

Τα διερευνώμενα αδικήματα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αφορούν τη διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και την παράνομη βία.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, είχε προηγηθεί μηνυτήρια αναφορά από την Κοσμητεία της Σχολής. Κατά τις ίδιες πηγές, ανάλογη αναφορά είχε γίνει πριν από λίγες μέρες για την συνεχιζόμενη κατάληψη στη Νομική, προκαλώντας προκαταρκτική έρευνα, ενώ ακολούθησε χθες το πρωί η αστυνομική επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.