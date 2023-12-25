«Ήταν μια βαθιά, καθαρή, γνήσια λαϊκή φωνή που θα λείψει», αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο συλλυπητήριο μήνυμα της για τον θάνατο του Βασίλη Καρρά.

«Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένα φαινόμενο που δεν κατατάσσεται και δεν ορίζεται» δηλώνει.

Ολόκληρο το συλλυπητήριο μήνυμα της Λ. Μενδώνη έχει ως εξής

«Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένα φαινόμενο που δεν κατατάσσεται και δεν ορίζεται. Γέννημα του πολιτισμού μας, επιβλήθηκε αργά και αδιόρατα ως γνήσιος εκφραστής μιας σύγχρονης λαϊκότητας. Μιας λαϊκότητας συχνά περιφρονημένης που διεκδίκησε να εκφράσει τους καθημερινούς ανθρώπους και τα κατάφερε. Ήταν μια βαθιά, καθαρή, γνήσια λαϊκή φωνή που θα λείψει. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

