Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε 9χρονο στο Καματερό

Ένας σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 9χρονο αγόρι στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή λίγο πριν τις 11 το πρωί, στην οδό Μυκηνών, όταν ο σκύλος διέφυγε της προσοχής του κηδεμόνα του και επιτέθηκε σε ένα 9χρονο. Το παιδί μεταφέρθηκε με τραύματα από δαγκωματιές στο δεξί του χέρι και πόδι στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία».

Ο κηδεμόνας του ζώου συνελήφθη για πρόκληση βλάβης από αμέλεια και παράβαση του νόμου περί ζώων συντροφιάς, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

