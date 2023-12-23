Πάτρα: Εκνευρίστηκε με οδηγό και έβγαλε όπλο

Απίστευτο περιστατικό στην έξοδο του νέου λιμανιού της Πάτρας, με οδηγό που έβγαλε όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στην έξοδο του νέου λιμανιού, στο ύψος του ποταμού Γλαύκου, δύο ΙΧ παραλίγο να συγκρουστούν. Προκλήθηκε ένταση μεταξύ των οδηγών για το ποιος ευθυνόταν και ξαφνικά ο ένας οδηγός έβγαλε όπλο και απείλησε τον άλλον.

Στην συνέχεια ο οπλοφόρος μπήκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε, ενώ ο άλλος οδηγός αφού συνήλθε από το αρχικό σοκ ειδοποίησε την Αστυνομία, δίνοντας κάποιος χαρακτηριστικά του δράστη και του ΙΧ.

Τελικά μετά από έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα στο σπίτι του, ο οποίος συνελήφθη, ενώ παράδωσε και το όπλο του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.