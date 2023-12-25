«Τη θλίψη» και τη «βαθιά συγκίνησή της» για την απώλεια του «μεγάλου και αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή Βασίλη Καρρά» εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) τονίζοντας ότι «σίγησε για πάντα μια από τις αυθεντικότερες λαϊκές φωνές».

Το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, σημειώνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά έναν γνήσιο Μακεδόνα, έναν λαϊκό βάρδο που τραγούδησε για τους απλούς, καθημερινούς ανθρώπους, εξυμνώντας την αγάπη, τη λύπη και τη χαρά».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Ο Βασίλης Καρράς ήταν η ιδιαίτερη, χαρακτηριστική βραχνή φωνή που αγαπήθηκε όσο λίγες. Μια γνήσια, λαϊκή φωνή που βρίσκονταν πάντα πίσω από την αγάπη, τη χαρά, τη λύπη, πίσω από κάθε συναισθηματική ήττα, ή νίκη».

«Ήταν ο βασιλιάς της νύχτας που ήξερε να διασκεδάζει τον κόσμο δημιουργώντας μοναδικά συναισθήματα σε όσους τον άκουγαν».

«Δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, αλλά θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές των θαυμαστών του.

Για την απώλειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.