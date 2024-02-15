Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Επανομής

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πριν από λίγη ώρα στη θάλασσα, στο λιμάνι της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις Αρχές πως εντός του οχήματος υπήρχε ένα άτομο.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει στελέχη του Λιμενικού Σώματος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κληθεί και ο ΟΦΚΑΘ προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος από τη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

