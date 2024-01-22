Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καβάλησε» στηθαίο στον Περιφερειακό - Δείτε φωτογραφίες

Το αυτοκίνητο, περίπου στις 14:45, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας του και «καβάλησε» το τσιμεντένιο στηθαίο

Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν την έξοδο για Τούμπα-Τριανδρία.

Το αυτοκίνητο, περίπου στις 14:45, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας του και «καβάλησε» το τσιμεντένιο στηθαίο.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ γερανός απομάκρυνε το όχημα από το σημείο.

Πηγή: thestival.gr

