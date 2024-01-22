Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν την έξοδο για Τούμπα-Τριανδρία.

Το αυτοκίνητο, περίπου στις 14:45, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας του και «καβάλησε» το τσιμεντένιο στηθαίο.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ γερανός απομάκρυνε το όχημα από το σημείο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.