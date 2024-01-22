Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν την έξοδο για Τούμπα-Τριανδρία.
Το αυτοκίνητο, περίπου στις 14:45, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας του και «καβάλησε» το τσιμεντένιο στηθαίο.
Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ γερανός απομάκρυνε το όχημα από το σημείο.
Πηγή: thestival.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.