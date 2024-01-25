Αστυνομικό δαιμόνιο φαίνεται πως είχε μία 58χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία τον τελευταίο καιρό διαπίστωσε ότι έλειπαν αδικαιολόγητα χρήματα από το σπίτι της, οπότε αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Οι υποψίες της στράφηκαν στην 44χρονη οικιακή βοηθό, αλλά αναζητούσε τρόπο να το αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας. Τότε επινόησε το σχέδιο της: φωτοτύπησε χαρτονομίσματα - αξίας 350 ευρώ - με εμφανή τον αναγνωριστικό σειριακό αριθμό, από καθένα, και τοποθέτησε στη συνέχεια το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στην τσάντα της.

Όταν το πρωί της περασμένης Δευτέρας, η οικιακή βοηθός εμφανίστηκε στο σπίτι - όπως ήταν προγραμματισμένο - για να εργαστεί, η 58χρονη αφού την υποδέχθηκε προφασίστηκε ότι πρέπει να φύγει. Κατά την απουσία της η 44χρονη... άπλωσε το χέρι της στην τσάντα και αφαίρεσε τα χρήματα. Επιστρέφοντας στο σπίτι και αφού διαπίστωσε ότι έλειπαν τα 350 ευρώ, η 58χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας την κλοπή, ενώ προσκόμισε και τις αποδείξεις της.

Ο κουμπαράς με τα λεφτά και η αθώωσή της

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της οικιακή βοηθού όπου εκτός από τα παραπάνω χαρτονομίσματα - που ήταν συμβατά με αυτά που επέδειξε η καταγγέλλουσα βάση των τυπογραφικών τους στοιχείων - βρέθηκε μέσα σε έναν κουμπαρά το ποσό των 1.900 ευρώ. Όπως ομολόγησε η 44χρονη επρόκειτο για χρήματα που είχε κλέψει τμηματικά από την εργοδότριά της το προηγούμενο διάστημα.

Η ίδια προσφέρθηκε να αποζημιώσει την 58χρονη, όπως κι έγινε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί - την αθώωσε, με την καταγγέλλουσα να δηλώνει προηγουμένως ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη.

Επίσης αθωώθηκε (λόγω αμφιβολιών) για έναν σουγιά που βρέθηκε στο σπίτι της κατά την αστυνομική έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

