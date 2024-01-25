Σε 25 γλώσσες ο πολύγλωσσος «Ψηφιακός Βοηθός» mAigon

Τον πολύγλωσσο «Ψηφιακό Βοηθό» mAigov παρουσίασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (25/1/24) οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μέσω της πλατφόρμας, υπάρχει η δυνατότητα διάδρασης των πολιτών με το Ελληνικό Δημόσιο σε 25 γλώσσες.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες από όπου κι αν βρίσκονται έχουν πλέον τη δυνατότητα να «συνομιλήσουν» με τον «Ψηφιακό Βοηθό» στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα αλβανικά και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις διοικητικές διαδικασίες που παρέχονται.