Αθώος κρίθηκε φοιτητής που είχε παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία ότι τον Απρίλιο του 2022 πέταξε έναν πυρσό σε αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν την υπό ανέγερση Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών η κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Ο 25χρονος (σήμερα) είχε ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές ένα 24ωρο μετά το περιστατικό, με βάση τον σωματότυπο και τον ρουχισμό του. Ο ίδιος πάντως από την πρώτη στιγμή δήλωνε ότι δεν έχει σχέση με το επεισόδιο.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αστυνομικός εξέφρασε πάντως επιφυλάξεις για το εάν πρόκειται για τον δράστη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον αθώωσε τελικά για τις πράξεις της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της εξύβρισης, οι οποίες τού αποδίδονταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

