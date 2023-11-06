Συνταξιούχος πυροσβέστης καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 4 ετών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση μίας ανήλικης.
Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου και είχε αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης, κατά την οποία του χορηγήθηκε ένα ακόμη ελαφρυντικό- αυτό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.
Η επίδικη πράξη τελέστηκε τον Ιούλιο του 2014 σε παραθαλάσσια περιοχή της Πιερίας, όπου ο κατηγορούμενος έκανε τις διακοπές του. Στην ίδια περιοχή παραθέριζε με φιλική οικογένεια και η 10χρονη, τότε, παθούσα.
Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της όσα είχαν συμβεί και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.
Στην απολογία του, ο καταδικασθείς αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για παρεξήγηση κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στην ακτή.
